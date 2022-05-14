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Путин заявил Ниинисте, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет

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Путин заявил Ниинисте, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Саули Ниинисте, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Путин заявил Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет, сообщили в Кремле», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как стало известно ранее в субботу, финский президент Ниинисте в ходе разговора с Путиным отметил, что в ближайшие дни Хельсинки примет решение о членстве в Североатлантическом альянсе.

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