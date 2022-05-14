Путин заявил Ниинисте, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет

Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Саули Ниинисте, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Путин заявил Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет, сообщили в Кремле», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Как стало известно ранее в субботу, финский президент Ниинисте в ходе разговора с Путиным отметил, что в ближайшие дни Хельсинки примет решение о членстве в Североатлантическом альянсе.