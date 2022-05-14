Кадыров сообщил об отправке из Грозного свыше 600 бойцов, желающих «очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2022, 16:20

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал об отправке из Грозного свыше 600 бойцов, желающих «очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины». Соответствующую публикацию политик разместил в своем Telegram-канале.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Этих слов с глубоким смыслом придерживаются настоящие патриоты Отечества, которые по зову сердца из Грозного отправились на защиту населения Донбасса от преступных посягательств со стороны бандеровцев, украинских нациков и шайтанов всех мастей», — говорится в посте Кадырова.

Он отметил, что в аэропорту Грозного собрались «более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины». Среди данных бойцов не только представители силовых структур Чечни и ее жители, но и добровольцы из других регионов Российской Федерации, уточнил Рамзан Кадыров.

Как сообщалось ранее в субботу, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные государства в настоящий момент готовы противодействовать РФ до «последнего украинца».