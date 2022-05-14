Сергей Лавров: западные страны сегодня готовы противодействовать России до «последнего украинца»

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14 мая 2022, 15:49

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Западные государства в настоящий момент готовы противодействовать Российской Федерации до «последнего украинца». С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«Западные страны сегодня готовы противодействовать России до “последнего украинца” — Лавров», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Также дипломат отметил, что никто не застрахован от государственного пиратства Запада.

Как сообщалось ранее в субботу, глава РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены.