Западные государства в настоящий момент готовы противодействовать Российской Федерации до «последнего украинца». С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.
«Западные страны сегодня готовы противодействовать России до “последнего украинца” — Лавров», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Также дипломат отметил, что никто не застрахован от государственного пиратства Запада.
Как сообщалось ранее в субботу, глава РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены.