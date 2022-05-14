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Путин заявил финскому президенту Ниинисте, что переговоры России с Украиной фактически приостановлены

, 15:11

Путин заявил финскому президенту Ниинисте, что переговоры России с Украиной фактически приостановлены
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Путин заявил финскому президенту, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге — Кремль», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предрек конец Европейского союза в случае одобрения процедуры начала оформления Украины в данное содружество.

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