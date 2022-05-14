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Замглавы МИД России Грушко предрек конец Евросоюза в случае одобрения процедуры начала оформления Украины в ЕС

, 14:36

Замглавы МИД России Грушко предрек конец Евросоюза в случае одобрения процедуры начала оформления Украины в ЕС
Заместитель главы МИД России Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предрек конец Европейского союза в случае одобрения процедуры начала оформления Украины в содружество. Об этом проинформировал Telegram-канал РИА Новости.

«Если ЕС реально одобрит процедуру начала оформления Украины в Евросоюз, это будет означать конец Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Грушко», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также дипломат отметил, что Москва будет «соответствующим образом» реагировать, если члены ЕС ограничат выдачу виз российским гражданам.

Как сообщалось ранее сегодня, руководители МИД стран «Большой семерки» заявили, что данные государства будут поставлять вооружения Киеву в случае необходимости на протяжении долгого времени.

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