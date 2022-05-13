Начальник НЦУО РФ Мизинцев заявил, что в Харьковской области нацбатальоны отбирают у медиков талоны на горючее

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13 мая 2022, 22:00

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики нацбатальонов в Харьковской области отбирают у медиков талоны на горючее.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что на фоне нарастающего топливного кризиса в Харьковской области боевики националистических батальонов незаконно присваивают талоны на горючее, которые предназначены для заправки машин скорой помощи, а также других экстренных служб региона.

По словам начальника НЦУО, боевики воспринимают бездействие киевского режима как одобрение этого "беспредела", передает RT.