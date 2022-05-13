РИА Новости: украинские боевики заминировали пляжи на Азовском море в курортной зоне

Украинские боевики заминировали пляжи на Азовском море в курортной зоне. Офицер инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил РФ сообщил об обнаружении установленных ВС Украины мин как на пляжной полосе, так и на участках частных домов в прибрежной линии и на проселочных дорогах.
В беседе с РИА Новости офицер рассказал, что во время разведывательно-поисковых действий был обнаружен узел заграждения из противодесантных мин. Заминировав акваторию и прибрежную зону при отступлении, украинские военные в очередной раз подвергли опасности мирных граждан.
Российские саперы разминировали местность и уничтожили боеприпасы.