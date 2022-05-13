Действующий президент Южной Осетии Бибилов назначил референдум по объединению с РФ на 17 июля

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13 мая 2022, 21:00 Источник: сайт президента Республики Южная Осетия

флаг России, pixabay.com

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее в пятницу, 13 мая, своим указом назначил на 17 июля 2022 года референдум по вопросу объединения республики и Российской Федерации.

Согласно пункту 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, референдум по вопросу объединения с РФ будет проведен 17 июля. Подчеркивается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее избранный президент республики Алан Гаглоев заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к Российской Федерации следует проводить после понимания о готовности Москвы.