Избранный глава Южной Осетии Гаглоев: референдум о присоединении к России нужно проводить после понимания о готовности Москвы

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11 мая 2022, 10:33

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Референдум о присоединении Южной Осетии к Российской Федерации следует проводить после понимания о готовности Москвы. На это, как передает ТАСС, указал Алан Гаглоев, избранный президент республики.

«Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ нужно проводить после понимания о готовности Москвы, сказал Гаглоев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также политик отметил, что церемония его вступления в должность пройдет после 20 мая.

Ранее проигравший выборы глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении к России состоится.