Избранный глава Южной Осетии Гаглоев: референдум о присоединении к России нужно проводить после понимания о готовности Москвы

Референдум о присоединении Южной Осетии к Российской Федерации следует проводить после понимания о готовности Москвы. На это, как передает ТАСС, указал Алан Гаглоев, избранный президент республики.
«Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ нужно проводить после понимания о готовности Москвы, сказал Гаглоев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Также политик отметил, что церемония его вступления в должность пройдет после 20 мая.
Ранее проигравший выборы глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении к России состоится.