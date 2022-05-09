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Проигравший выборы президент Южной Осетии Бибилов: референдум о присоединении республики к России состоится

, 09:39 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Проигравший выборы президент Южной Осетии Бибилов: референдум о присоединении республики к России состоится
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации состоится. Об этом проинформировал Анатолий Бибилов, президент республики, потерпевший поражение по итогам выборов главы государства.

«Бибилов заявил РИА Новости, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Накануне в республике прошел второй тур выборов президента. Их победителем стал соперник Анатолия Бибилова, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что регион намерен пытаться максимально интегрироваться в РФ.

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