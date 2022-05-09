Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов: регион будет интегрирован в состав РФ

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9 мая 2022, 09:04 Источник: РИА "Новости"

флаг России, pixabay.com

Зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в понедельник, 9 мая, что регион намерен пытаться максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.

Кирилл Стремоусов заметил, что в Херсонской области не планируется проведение референдума с последующим созданием республики.

Уточняется, что в настоящий момент, исходя из существующих возможностей, регион намерен максимально интегрироваться в состав России. Подчеркивается, что жители Херсонской области получат право стать гражданами РФ.