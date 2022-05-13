Премьер Грузии Гарибашвили исключил открытие в стране «второго фронта» в связи с украинским конфликтом

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13 мая 2022, 14:51 Источник: "Интерфакс"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Niu Xiaolei/globallook.com

Грузия не допустит военного конфликта с Россией и гарантирует своим гражданам мир и стабильность в стране. Об этом заявил в пятницу журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он исключил открытие Грузией так называемого «второго фронта» в связи с украинскими событиями, подчеркнув, что призывы к таким действиям исходят от «внутренних врагов» страны.

«Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет», - заявил Гарибашвили.

Ранее грузинский премьер заявлял, что его страна поддерживает Украину, но не станет присоединяться к санкциям против России.