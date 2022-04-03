Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что его страна поддерживает Украину, но не станет присоединяться к санкциям против России

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3 апреля 2022, 18:03 Источник: "Интерфакс"

Ираклий Гарибашвили, Mustafa Kaya/XinHua/globallook.com

Грузия поддерживает Украину и желает скорейшего прекращения конфликта, однако она не будет присоединяться к экономическим санкциям в отношении России, заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, он с первого дня вступления в должность дал себе слово действовать в соответствии с интересами своей страны и народа. Рестрикции в отношении России не отвечают интересам Грузии, поэтому «экономических санкций не будет», заявил глава грузинского правительства.

При этом он выразил поддержку Украине и выступил за скорейшее прекращение конфликта.

«Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. И для предотвращения войны любой лидер страны - патриот должен делать все возможное», - сказал Гарибашвили.

Ранее глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал провокацией попытки склонить страну к присоединению к санкциям против России.