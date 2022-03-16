Глава правящей партии Грузии Кобахидзе назвал провокацией попытки склонить страну к присоединению к санкциям против России

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16 марта 2022, 14:55 Источник: ТАСС

Флаг Грузии, pixabay.com.

Основанная Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» добивается присоединения Грузии к санкциям в отношении России, стремясь таким образом втянуть страну в конфликт с РФ. Об этом в среду на брифинге заявил глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«В течение последних дней к провокационной кампании «Национального движения» в связи с санкциями подключились и их иностранные лоббисты. В течение этих дней телеканалы, принадлежащие «Национальному движению», распространили несколько заявлений таких лоббистов, в которых они призывают власти присоединиться к санкциям», - заявил Кобахидзе.

Он напомнил, что официальная позиция Грузии о неприсоединении к санкциям озвучена 25 февраля премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

«Мы еще раз отмечаем, что введением санкций власти Грузии никак не смогут навредить России, однако это поставит под тяжелейший удар собственное население и страну. Исходя из этого, мы еще раз подчеркиваем, что наша позиция в связи с введением санкций является неизменной», - заявил Кобахидзе.