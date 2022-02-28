Премьер Грузии Гарибашвили объяснил «интересами страны» отказ от санкций против РФ

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28 февраля 2022, 12:34 Источник: РИА "Новости"

флаг Грузии, pixabay.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках правительственного заседания в понедельник, 28 февраля, объяснил отказ Тбилиси от введения санкций против Российской Федерации интересами страны.



Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения Грузии к финансовым санкциям Запада против Российской Федерации серьезный ущерб будет нанесен виноделам, экспортерам, фермерам, кроме того, пострадает туризм.

По словам грузинского премьера, лишние эмоции в данном вопросе ничего не дадут, а введение рестрикций против России "вредит национальным интересам".