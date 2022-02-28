Экономист Цыганов заявил, что повышение ключевой ставки – необходимая мера для сохранения денег граждан РФ на депозитах

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов оценил решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 20%.
Александр Цыганов заявил, что повышение ключевой ставки было необходимой мерой для сохранения денег граждан России на депозитах. Экономист отметил, что россияне чувствуют изменения курсовой разницы и ощущают усиления инфляции, вследствие чего действия Центробанка вполне адекватны.
Цыганов в разговоре с RT уточнил, что вышеуказанная мера должна быть временной – только на период турбулентного течения в экономике. "В дальнейшем ключевая ставка должна снижаться до разумных пределов" – уточнил специалист.