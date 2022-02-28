Банк России повысил ключевую ставку до 20%

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28 февраля 2022, 10:06 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Совет директоров Банка России принял решение с понедельника, 28 февраля, повысить ключевую ставку на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Об этом говорится сегодня в сообщении регулятора.

Повышение ключевой ставки призвано поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения россиян от обесценения.

В ЦБ обратили внимание на то, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Уточняется также, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в соответствии с оценкой рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакцией финрынков на них, а также с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.