Банк России повысил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение с понедельника, 28 февраля, повысить ключевую ставку на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Об этом говорится сегодня в сообщении регулятора.
Повышение ключевой ставки призвано поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения россиян от обесценения.
В ЦБ обратили внимание на то, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Уточняется также, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в соответствии с оценкой рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакцией финрынков на них, а также с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.