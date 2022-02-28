Центробанк объявил о послаблениях по кредитам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций

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28 февраля 2022, 09:04 Источник: ЦБ

ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Центральный Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после введения антироссийских санкций.

Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 31 декабря принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля и обусловлено действием санкций.

Кроме того, Центробанк предоставил финансовым организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

«Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций»,- пояснил регулятор.

Также при оценке находящегося на балансе банка имущества, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к первой и второй категории качества, финансовые организации могут использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Европейский союз запретил с 28 февраля операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.