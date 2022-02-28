ЕС запретил связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ финансовые операции

Аргументы Недели → В мире 13+

28 февраля 2022, 08:10 Источник: ЕС

ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Европейский союз запретил с 28 февраля операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Евросоюз вводит запрет на операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центробанка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ. При этом компетентные органы могут разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности Союза в целом или соответствующей страны-члена».

Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций курсы валют достигли исторического максимума на рынке.