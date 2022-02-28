Доллар и евро достигли исторического максимума на рынке 28 февраля

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28 февраля 2022, 07:59

биржа, фото: pixels.com

В понедельник, 28 февраля, на межбанковском рынке Forex курсы доллара и евро по состоянию на 6.55 мск достигли исторического максимума.

Евро торговался по 127,2 рубля (+32,78%). Сейчас показатель снизился до 93,6 руб.

При этом курс доллара торговался на уровне 105,3 рубля (+25,48%). Сейчас стоимость одного доллара составляет 83,5 рубля.

Цены на валюту достигли своих исторических максимумов.

Рост котировок связан с европейскими санкциями против Банка России.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. По его словам, с российской экономикой «пока все в порядке».