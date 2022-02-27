Экономист Беляев выразил мнение, что «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит

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27 февраля 2022, 14:00

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в рамках беседы с представителями средств массовой информации в воскресенье, 27 февраля, дал прогноз по ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Михаил Беляев обратил внимание на то, что с российской экономикой "пока все в порядке". Более того, по словам эксперта, за январь в годовом выражении темп роста промышленного сектора в стране вырос на 8,7%. "То есть очень высокий темп роста, который указывает на то, что у нас экономика далека от кризисного и бедственного положения", – заметил в разговоре с RT специалист. По словам Беляева, стабильность американской экономики сейчас также свидетельствует о стационарности базовых соотношений курсов рубля и доллара.

Экономист, однако, уточнил, что "некоторые острые события тревожного и негативного плана отклоняют курсы валют от таких фундаментальных значений". Михаил Беляев также выразил мнение, что "провального" курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит.