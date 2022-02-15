Курс рубля вырос на фоне заявления о возвращении войск РФ после учений в Белоруссии по гарнизонам

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15 февраля 2022, 12:21

Купюры, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Российский рубль укрепился в ходе валютных торгов на Московской бирже по отношению к доллару и евро. Как отмечали эксперты, на 11:52 мск, курс доллара зафиксировался на уровне 75,54 рубля (-1,59%), курс евро опустился до 85,7 рубля (-1,18%).

Этому предшествовало сообщение в 11:05 мск о том, что подразделения Южного и Западного военных округов Вооруженных сил России начинают поэтапное возвращение по воинским гарнизонам после проведения совместных учений с армией Белоруссии «Союзная решимость – 2022».

На вышеуказанное время индекс Мосбиржи рос на 3,03%, до 3 586,72 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 494,66 пункта (+4,81%).

Одновременно фиксируют падение цены на углеводороды. Цена апрельского фьючерса на нефть Brent по лондонской бирже ICE снизилась на 1,98%, до $94.59 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,1% и торгуется на уровне $91,64 за баррель.

Напомним, в январе текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с резким падением курса рубля связана с общим «пессимизмом» на мировых финансовых рынках, который вызван «информационной истерикой» со стороны Запада по поводу ситуации вокруг Украины.