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Дмитрий Песков увидел причину падения рубля в «истеричных действиях» США и НАТО

, 15:49 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков увидел причину падения рубля в «истеричных действиях» США и НАТО
Курс валют, Zamir Usmanov/globallook.com

Ситуация с резким падением курса рубля связана с общим «пессимизмом» на мировых финансовых рынках, который вызван «информационной истерикой» со стороны Запада по поводу ситуации вокруг Украины, - заявил сегодня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. <...> Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу [в мире], и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма», - заявил Песков в ответ на реплику журналиста по поводу резкого падения курса рубля по отношению к доллару и евро и снижения биржевых индексов.

По его мнению, «чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя». К тому же, уверен Песков, на россиян ситуация на финансовых рынках оказывает влияние «в меньшей степени», а больше огорчает то, что «мы живем в агрессивном окружении».

В понедельник стало известно, что власти Австралии приступили к эвакуации семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации на территории Украины. 

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