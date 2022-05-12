Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы не обсуждали возможность отменить выборы губернаторов в России в 2022 году

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12 мая 2022, 19:11 Источник: Интерфакс

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Возможность отменить выборы губернаторов и глав регионов в России в 2022 году не обсуждали ни в Совете Федерации, ни в комитетах верхней палаты парламента. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала уход в отставку одновременно сразу пяти глав регионов.

По информации Матвиенко, это плановая ротация губернаторов, она планировалась. Она раскрыла, что "кто-то сам заявил о желании уйти в отставку". Политик подчеркнула, что это нормальный рабочий процесс. "В сентябре этого года в Единый день голосования произойдет плановая ротация", - рассказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, нет "никаких обстоятельств, которые препятствовали бы нормальной внутренней жизни нашей страны". "Ситуация в России стабильная, и будет стабильная", - заявила Матвиенко и отметила, что "сейчас сложная непростая обстановка, деньги нужны на другие вопросы".

Спикер Совфеда также напомнила, что "закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов".

Политолог Евгений Минченко прокомментировал серию отставок губернаторов, которые 10 мая принял президент РФ Владимир Путин.

Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что до конца недели будет объявлено об отставках девяти глав российских регионов.