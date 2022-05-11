Зеленский может принять участие в саммите НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие во встрече глав государств и правительств НАТО, которая состоится в конце июня в Мадриде. Об этом сообщил в среду заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
«Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского» - заявил Джоанэ. При этом официального приглашения украинского президента в Мадрид пока не было.
На саммите НАТО, который пройдет 28-30 июня в испанской столице, запланировано рассмотрение и утверждение новой стратегической концепции альянса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта.