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7 мая 2022, 10:38

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Североатлантический альянс поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что Соединенные Штаты поставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи 25 тысяч снарядов.