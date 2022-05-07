Спикер Пентагона Кирби: США поставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 25 тысяч снарядов

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7 мая 2022, 10:20

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress.com

Соединенные Штаты поставят киевской стороне в рамках нового пакета военной помощи 25 тысяч снарядов. Соответствующую информацию предоставил спикер министерства обороны США Джон Кирби.

«Новый пакет американской военной помощи Украине включает 25 тысяч снарядов и три станции контрбатарейной борьбы, а также системы радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби», — указывает Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее в субботу, советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что большой процент вооружений, поставленных Западом на Украину, не годен к использованию.