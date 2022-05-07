Советник главы правительства ДНР Гагин: большой процент вооружений, поставленных Западом Украине, не годен к использованию

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7 мая 2022, 09:49

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Большой процент вооружений, поставленных Западом Украине, не годен к использованию. На это указал советник руководителя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин, ставший собеседником РИА Новости.

«Большой процент оружия, поставленного Западом на Украину, не годен к применению, это утиль, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория региона освобождена от националистов.