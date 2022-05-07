Глава Крыма Аксенов: в Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов

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7 мая 2022, 09:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов. Соответствующее заявление сделал Сергей Аксенов, руководитель Республики Крым.

«В Херсонской области больше нет подконтрольных Киеву органов власти, территория освобождена от националистов и возвращается к мирной жизни, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также Аксенов отметил, что пассажирское железнодорожное сообщение российского полуострова с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Тиберио Грациани высказал точку зрения, согласно которой передел территории Украины в пользу стран Запада вероятен и был бы выгоден Североатлантическому альянсу.