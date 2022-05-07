Политолог Тиберио Грациани: передел территории Украины в пользу стран Запада вероятен и был бы выгоден НАТО

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7 мая 2022, 09:04 Источник: Telegram-канал ТАСС

Флаг Украины на фоне здания Верховной Рады, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Передел территории Украины в пользу стран Запада вероятен и был бы выгоден Североатлантическому альянсу. Такое мнение, как информирует ТАСС, высказал политолог Тиберио Грациани.

«Передел территории Украины в пользу западных государств возможен и был бы выгоден НАТО, считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Если часть украинских территорий войдут в орбиту влияния соседних стран-членов НАТО, то с геостратегической точки зрения блок еще ближе продвинется к границам России, указал эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, советник премьер-министра ДНР Ян Гагин заявил, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании.