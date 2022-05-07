Советник премьера ДНР Гагин: на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе могут находиться старшие офицеры из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Ян Гагин, советник премьер-министра Донецкой народной республики.
«Старшие офицеры из США, Франции и Британии могут находиться на "Азовстали", об этом говорят в том числе частые звонки и просьбы Макрона, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Гагин», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Ян Гагин отметил, что задачи освободить ДНР от войск Украины к 9 мая нет.