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Советник премьера ДНР Гагин: на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании

, 08:25 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Советник премьера ДНР Гагин: на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании
Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе могут находиться старшие офицеры из Соединенных Штатов, Франции и Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Ян Гагин, советник премьер-министра Донецкой народной республики.

«Старшие офицеры из США, Франции и Британии могут находиться на "Азовстали", об этом говорят в том числе частые звонки и просьбы Макрона, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Гагин», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Ян Гагин отметил, что задачи освободить ДНР от войск Украины к 9 мая нет.

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