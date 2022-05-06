Советник премьера ДНР Гагин: задачи освободить республику от войск Украины к 9 мая нет

Задачи освободить территорию Донецкой народной республики от украинских войск к 9 мая нет. На это в беседе с РИА Новости указал Ян Гагин, советник премьер-министра ДНР.
«Задачи освободить ДНР к 9 мая нет, важно сберечь жизни военных и мирных жителей, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление о том, что организация и Международный комитет Красного Креста эвакуировали порядка 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь», из города Мариуполя и с прилегающих территорий.