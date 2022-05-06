Гутерриш: ООН и МККК эвакуировали около 500 человек с «Азовстали», из Мариуполя и с прилегающих территорий

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2022, 14:59

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Lev Radin / globallookpress.com

Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста эвакуировали порядка 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь», из города Мариуполя и с прилегающих территорий. Соответствующие сведения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», привел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«ООН и МККК в ходе совместной операции эвакуировали около 500 человек с “Азовстали”, из Мариуполя и с прилегающих территорий, заявил генсек всемирной организации Гутерреш», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что информация о подготовке специальной операции России на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц.