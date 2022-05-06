Дмитрий Песков: информация о подготовке спецоперации России на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц

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6 мая 2022, 13:51

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Информация о подготовке специальной операции России на украинской территории распространялась среди очень ограниченного круга лиц. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента Владимира Путина не располагало точными сведениями о начале операции.

«Информация о подготовке специальной военной операции РФ на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц, это обусловлено самой спецификой таких действий, сообщил Песков», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля указал, что там не располагают данными по поводу утверждений украинских СМИ о якобы ударе по российскому кораблю в акватории Черного моря.