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Политолог Георгий Бовт: «Не стоит искать какой-либо подоплеки в губернаторских отставках»

, 18:34

Политолог Георгий Бовт: «Не стоит искать какой-либо подоплеки в губернаторских отставках»
Фото: pixabay.com

Георгий Бовт считает, что сегодняшняя отставка региональных лидеров – рабочий процесс. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Отставка губернаторов связана с тем, что у некоторых заканчиваются два срока пребывания на посту. Также для выдвижения новых кандидатур, чтобы они прошли избрание в сентябре, нужно три месяца. Сейчас это пора делать. Губернаторы объявляют об отставке, после чего президент может назначить ИО, например, которые пойдут на выборы».

«Трудно сказать об оценках эффективности губернаторов, так как там много субъективного. Ни к одному из этих губернаторов не было открытых претензий со стороны кремлевской администрации. Там могут быть какие-то внутренние соображения: кого-то куда-то подвинуть, задвинуть, кому-то пора на пенсию. Не стоит тут искать подоплеки, которой нет. Это не демонстрация протеста, бегства с корабля, это рутинный процесс обновления региональных элит».

Ранее Губернаторы Кировской, Томской и Саратовской областей объявили, что покинут свои посты досрочно.

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