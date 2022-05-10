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Глава МИД ФРГ Бербок провела в Киеве встречу с Зеленским

, 18:36 Источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ Бербок провела в Киеве встречу с Зеленским
глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Kay Nietfeld/dpa

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 мая, провели в Киеве встречу. Об этом сообщили сегодня во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Глава МИД ФРГ в рамках встречи с украинским лидером подчеркнула, что Киев может полагаться на поддержку Берлина, причем не только в военном плане и не только в настоящий момент.

Напомним, ранее Анналена Бербок прибыла на Украину с необъявленным визитом и провела переговоры с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

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