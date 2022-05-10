Спикер МИД РФ Захарова иронично прокомментировала угрозы министра Кулебы в адрес ЕС

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10 мая 2022, 16:34

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметился во вторник, 10 мая, угрозами в адрес Евросоюза, которые прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как сообщает ФАН, российский дипломат иронично отметила чрезмерный пыл украинского коллеги.

Ранее украинский министр сказал, что Киев не согласится ни на какие другие варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как членство в организации и будет воспринимать отказ, как обман. Чиновник отметил, что Украина «не проглотит» такой обиды.

«До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», − высказала мысль Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное заявление о «степени победы» для Киева. Во вторник, 10 мая, он заявил, что для этого Россия должна уйти со всех «украинских территорий», включая Крым.