Дмитрий Кулеба: если Украина не получит статуса кандидата в члены ЕС, это будет расценено Киевом как обман

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10 мая 2022, 13:09 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Attila Husejnow/globallook.com

Украина не согласится ни на какие другие варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как членство в организации. Об этом заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Текст опубликован во вторник.

По словам главы украинского МИД, отказ в предоставлении Киеву статуса кандидата в члены ЕС будет расценен властями как обман со стороны Европы.

«И мы не будем с этим мириться. Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за те ценности, на которых стоит Евросоюз. Думаю, что к этому надо относиться с уважением», - заявил Кулеба.

Министр также подчеркнул, что ни на какие альтернативные варианты сотрудничества с ЕС Киев не согласится — это касается, в том числе статуса ассоциированного с ЕС государства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Киева в Европейский союз может занять несколько лет, даже десятилетий.