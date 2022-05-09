Макрон: процесс принятия Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий

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9 мая 2022, 15:46

Президент Франции Эммануэль Макрон, Xinhua / globallookpress.com

Процесс принятия Киева в Европейский союз может занять несколько лет, даже десятилетий. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также французский лидер указал на необходимость сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации на украинской территории.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт высказала точку зрения, согласно которой Германии следует увеличить поставки вооружений киевской стороне.