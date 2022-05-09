Вице-спикер Бундестага Геринг-Эккардт: Германии следует увеличить поставки вооружений Украине

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9 мая 2022, 14:51

Заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, Michael Kappeler / globallookpress.com

Берлину следует увеличить поставки вооружений киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала Катрин Геринг-Эккардт, вице-спикер немецкого парламента.

«Заместитель председателя Бундестага назвала недостаточным объем оказываемой Германией военной помощи Киеву, отметив, что поставки оружия на Украину необходимо увеличить», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-кагнале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, президент России Владимир Путин указал на отсутствие сомнений в том, что специальная операция Москвы на Украине достигнет результата.