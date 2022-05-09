Президент Путин: нет сомнений в том, что специальная операция России на Украине достигнет результата

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9 мая 2022, 14:22

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Нет сомнений в том, что российская специальная операция на Украине достигнет результата. На это, как передает ТАСС, указал президент РФ Владимир Путин.

«Если бы был хоть один шанс решить вопрос на Украине мирными методами, РФ бы его использовала, заявил Путин. Президент добавил, что специальная военная операция на Украине достигнет результата, в этом нет сомнений», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что планы объединения региона с Крымским полуостровом отсутствуют.