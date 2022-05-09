Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Сальдо: планов объединения региона с российским Крымом нет

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9 мая 2022, 12:56

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо указал на отсутствие планов объединения региона с российским Крымским полуостровом. Об этом информирует ТАСС.

«Планов объединения Херсонской области и Крыма нет, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также чиновник отметил, что модель государственного управления в Херсонской области будет выстроена по российскому образцу.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал точку зрения, согласно которой на Западе уже поделили Украину на части.