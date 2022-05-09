Белорусский президент Лукашенко: на Западе уже поделили Украину на части

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9 мая 2022, 12:31

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

На Западе уже поделили украинскую территорию на части. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что белорусы не имеют права не поддерживать Россию — страны всегда были вместе, и у Запада не получится разъединить их. Он также призвал Киев задуматься: на Западе уже поделили Украину на части», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что переговоры между Москвой и Киевом не прекращены, они проходят в дистанционном формате.