Владимир Мединский: переговоры между Россией и Украиной не прекращены, они проходят в дистанционном формате

Переговоры между Москвой и Киевом не прекращены, они проходят в дистанционном формате. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал руководитель делегации РФ Владимир Мединский.
«Переговоры России с Украиной не прекращены, они проходят в дистанционном формате, заявил Мединский», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее сегодня, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отметил, что вооружения, поставляемые киевской стороне, нельзя использовать для удара по РФ.