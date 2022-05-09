Владимир Мединский: переговоры между Россией и Украиной не прекращены, они проходят в дистанционном формате

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9 мая 2022, 11:48

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры между Москвой и Киевом не прекращены, они проходят в дистанционном формате. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал руководитель делегации РФ Владимир Мединский.

«Переговоры России с Украиной не прекращены, они проходят в дистанционном формате, заявил Мединский», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее сегодня, итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отметил, что вооружения, поставляемые киевской стороне, нельзя использовать для удара по РФ.