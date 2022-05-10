Глава МИД Украины Кулеба: для Киева победой будет считаться полное «освобождение» территорий вместе с Крымом

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10 мая 2022, 14:12

Дмитрий Кулеба, Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное заявление о «степени победы» для Киева. Во вторник, 10 мая, он заявил, что для этого Россия должна уйти со всех «украинских территорий», включая Крым.

«Теперь победой будет считаться не отвод российских войск на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех территорий включая Крым», − подчёркивает украинских министр.

По мнению чиновника, если западные кураторы передадут в скором времени обещанное тяжёлое вооружение, то Украина сможет сама вытеснить ВС России со своей территории.

Одновременно с громкими заявлениями Киева в Финляндии была зафиксирована колонна бронетехники под американскими флагами. Подробностей направления её передислокации и целей появления не сообщается.

Ранее сегодня стало известно, что воздушная разведка США продолжает мониторить акваторию Чёрного моря. На всем донбасском участке фронта идут тяжёлые бои. Обозначился некоторый успех ВС РФ в районе Лисичанска и Северодонецка. Продолжается штурм «Азовстали». По военным объектам ВСУ близ Одессы были нанесены ракетные удары.