ВСУ проводят контрудары на юге и севере СВО, пытаясь заставить командование ВС РФ вывести часть сил из Донбасса

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10 мая 2022, 14:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Воздушная разведка США продолжает мониторить акваторию Чёрного моря. На всем донбасском участке фронта идут тяжёлые бои. Обозначился некоторый успех ВС РФ в районе Лисичанска и Северодонецка. Продолжается штурм «Азовстали». По военным объектам ВСУ близ Одессы были нанесены ракетные удары.

Над северо-западной акваторией Чёрного моря постоянно кружит американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk, вероятно он ведёт наблюдение за действиями Черноморского флота РФ.

Накануне, в течение трёх дней российская Морская авиация громила украинский десант, который пытался высадится на острове Змеиный. По сообщению Минобороны за весь этот период в воздухе были сбиты четыре украинских самолета, в том числе три фронтовых бомбардировщика Су-24, один фронтовой истребитель Су-27, три транспортных вертолёта вертолета Ми-8 с десантом на борту и один ударный геликоптер Ми-24. При попытке высадки морского десанта, были уничтожены три бронированных украинских штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр», вместе с экипажем и пассажирами. Кроме того, в небе над островом были сбиты 29 беспилотников, в том числе восемь «Байрактаров». Потери украинского десанта составили более 50 убитыми, на острове осталось 24 трупа. Судя по активности американской воздушной разведки в регионе, попытки захватить остров будут и далее предприниматься.

Пресекая военную активность ВСУ на юге театра военных действий (ТВД), российские ракетчики нанесли удар ПКРК «Бастион» (крылатым противокорабельными ракетами «Оникс») по аэродрому «Червоноглинское», расположенному близ пункта Арциз Одесской области в результате были уничтожены на земле шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24. В Затоке ракетной атакой была разрушена гостиница, в которой поселились иностранные наёмники-канониры из состава расчётов 155-мм гаубиц М777. Под Одессой был накрыт мощным ударом аэробаллистических гиперзвуковых комплексов «Кинжал» пансионат, в котором также находились иностранные артиллеристы, которые получили задачу - обстреливать из тех же гаубиц остров Змеиный управляемыми снарядами «Экскалибур».

В Мариуполе продолжается штурм территории Азовстали, по последним данным идёт бой возле железнодорожного моста. Севернее, в Запорожской и Донецкой областях практически по всей линии Орехово - Гуляйполе - Марьинка идут интенсивные бои. Гремит канонада, заглушая плотный огонь стрелкового оружия.

На правом фланге Донбасской дуги, накануне, украинские войска были выбиты из Попасной и россияне и луганчане вышли к границам ЛНР. Также ВСУ покинули Нижнее. Идёт бой за Тошковку. В Рубежном зачищен завод по производству боеприпасов «Заря». Южнее Белогоровки продолжаются тяжёлые столкновения, украинцам удалось частично разрушить российскую понтонную переправу через Северский. Стало известно, что командование ВСУ намеренно отдать под трибунал военнослужащих 79-ой аэромобильной бригады, которые обороняли позиции под Ямполем. Их обвиняют в размещении секретной информации в сети. На самом деле, бойцы просто пожаловались (на камеру) на то, что их бросило командование, не снабдив оружием и боеприпасами.

Слышна перестрелка на северо-восточных окраинах Северодонецка. Войска РФ и ЛНР приближаются к Лисичанску с юга и севера. В массиве Кременецкого Леса и на линии Шипилово - Приволье - Серебрянка работает артиллерия той и другой стороны. Бои за Лиман осложняются сильными лесными пожарами. Накануне, российская дальняя авиация обстреляла высокоточными ракетами воздушного базирования 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Долины и Лисичанска. Близ Краматорска и Крестищ боевой авиацией РФ были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Над Северодонецком российскими средствами ПВО был сбит фронтовой истребитель МиГ-29 ВВС Украины.

Российским войскам наконец удалось выбить противника из Великой Камышевахи. Чуть севернее неё, на восток от Чепеля в лесополосе идут упорные бои, гремит канонада. На этом участке ВСУ стремится совершить прорыв в тыл российской изюмской группировки.

К северу и востоку от Харькова линия фронта стабилизировалась. Здесь войска РФ удерживают приграничную буферную полосу шириной от 10 км до 12 км. В частности сообщается, что россияне отбивают атаки противника в населённом пункте Липцы.