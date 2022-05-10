Под новые санкции Японии попали Михаил Мишустин, лидеры ДНР и ЛНР, жена и зять Геннадия Тимченко

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10 мая 2022, 08:27 Источник: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian State Duma Press Service / globallookpress.com

МИД Японии во вторник обнародовал расширенные санкционные списки. В них попали более 140 россиян и 71 компания РФ.

Согласно опубликованному внешнеполитическим ведомством Японии документу, ограничения, в том числе заморозка активов, введены в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина, командующего Южным военным округом Александра Дворникова, жены российского предпринимателя Геннадия Тимченко Елены и его зятя Глеба Франка, глав ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечника.

Среди компаний, попавших в «черный список», - «Алмаз-Антей», завод «Метеор», «Интелтех» структуры «Корпорации Тактическое ракетное вооружение». Все они так или иначе связаны с оборонной отраслью.

Ранее Япония ввела санкции в отношении Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых МИД страны назвал «дочерьми президента РФ», а также супруги и дочери Сергея Лаврова.