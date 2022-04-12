Япония ввела санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых МИД страны назвал «дочерьми президента РФ»

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12 апреля 2022, 07:20 Источник: "Интерфакс"

Флаг Японии, Ilya Galakhov/globallook.com

Министерство внутренних дел Японии сообщило во вторник о введении санкций в отношении 28 российских организаций и 398 граждан РФ. Ограничения коснулись в том числе Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых МИД назвал «дочерьми президента РФ», а также супруги и дочери Сергея Лаврова.

Санкции предусматривают замораживание активов физических лиц и организаций.

В «черный список» попали также 385 депутатов Государственной думы, ряд высокопоставленных военнослужащих. Кроме того, с 12 мая будут заморожены активы Сбербанка и «Альфа-банка» и запрещены все транзакции с ними.

МИД Японии сообщил также о запрете на иностранные инвестиции в РФ.

Катерина Тихонова, которую внешнеполитическое ведомство Японии и зарубежные СМИ, в частности Bloomberg и Reuters, называли младшей дочерью Владимира Путина, является директором Института математических исследований сложных систем МГУ, возглавляя одновременно Центр национального интеллектуального резерва (подразделение МГУ). Кроме того, она руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие».

Мария Воронцова — врач-эндокринолог, является членом совета по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Она ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов.

В свое время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина.