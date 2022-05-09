Рогозин о предложении Борреля изъять замороженные резервы РФ для нужд Украины: «В Еврокомиссии собралась шайка коррупционеров»

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9 мая 2022, 12:10

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин высказался о предложении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля изъять замороженные резервы РФ для нужд Украины. Соответствующую публикацию Рогозин разместил в своем Telegram-канале.

«Боррель предложил направить замороженные резервы России на восстановление Украины. Примитивное ворье. В Еврокомиссии собралась шайка коррупционеров», — написал Рогозин.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между Москвой и Киевом не прекращены, они проходят в дистанционном формате.