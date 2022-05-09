Боррель предложил странам Евросоюза изъять замороженные резервы России для восстановления Украины

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9 мая 2022, 08:36

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Ricardo Rubio / globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил государствам, входящим в данное объединение, изъять замороженные резервы России для восстановления Украины. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Жозеп Боррель предложил странам ЕС изъять замороженные резервы России для восстановления Украины. В интервью Financial Times глава евродипломатии привел в пример США, которые взяли под свой контроль принадлежащие афганскому ЦБ миллиарды долларов в том числе для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно точке зрения Борреля, с активами РФ следует поступить аналогичным образом.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович высказал мнение, согласно которому члены ЕС смогут договориться об эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни.